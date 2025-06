Charleroi stuurt ze terug: Anderlecht en Standard krijgen er een speler bij

Charleroi wist afgelopen seizoen een Europees ticket los te weken door in Antwerp te gaan winnen in de play-off voor Europees voetbal. Toch gaan ze zich naar volgend seizoen toe ontdoen van een paar spelers die dit jaar op huurbasis bij hen speelden.

Uitgeleend aan Charleroi dit seizoen, hebben Alexis Flips en Grejohn Kyei niet voldaan. Ze keren terug naar hun respectievelijke clubs, in afwachting van een nieuwe oplossing.

Sporting Charleroi heeft zijn seizoen op de best mogelijke manier afgesloten. Als winnaars van de Europe Play-Offs versloegen de Carolo's Antwerp en plaatsten zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Prêtés cette saison au Sporting, Alexis Flips et Grejohn Kyei retrouvent leur club respectif. Bonne continuation les gars ! 🫶#RCSC #UExperts ⚫️⚪️ pic.twitter.com/FOLE3pIobw — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 10, 2025

Een mooie prestatie van de spelers van Rik De Mil, die zelf intens wordt begeerd... door Antwerp. Mehdi Bayat zou zelfs zijn contract moeten herzien om de 43-jarige coach ervan te overtuigen bij Mambourg te blijven.

De Mil heeft sterke keuzes gemaakt. Daar hoort ook het weinig gebruiken van Alexis Flips en Grejohn Kyei, die respectievelijk zijn uitgeleend door Sporting Anderlecht en Standard, bij. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen 347 minuten met de Zebra's, tegenover 371 voor de centrumspits.

Terug naar hun teams

Hun toekomst leek al beslist, maar dit is vanochtend bevestigd door de club: beide spelers worden niet behouden en keren terug naar hun respectievelijke clubs.

In het Lotto Park zou de creativiteit van Alexis Flips van pas kunnen komen, maar de 25-jarige Fransman is nooit in staat geweest om overtuigende prestaties neer te zetten. Grejohn Kyei daarentegen heeft niets laten zien, zelfs niet bij zijn aankomst bij Standard, en de kans is klein dat de nieuwe coach besluit hem een tweede kans te geven. Met een contract bij Sclessin tot 2027, zal hij waarschijnlijk deze zomer een uitweg moeten zoeken.