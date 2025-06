In tegenstelling tot Trump? 'Niemand wil Groenland'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Groenland is het grootste eiland ter wereld. Ze zouden graag zo snel mogelijk officiële interlands willen spelen en willen aansluiten bij een van de grote voetbalbonden. Tot dusver is dat geen makkelijke situatie.

Donald Trump heeft de voorbije maanden al meermaals laten weten dat hij Groenland graag onafhankelijk zou laten worden - om vervolgens toe te voegen aan de Verenigde Staten.

Niemand wil Groenland

De president van de Verenigde Staten wil heel graag de controle over het land, dat beschikt over heel wat natuurlijke rijkdommen en zeer laag bevolkt is. Amper 57.000 mensen wonen er op het bijzonder grote eiland.

Politiek gezien is Groenland dus zeer belangrijk voor Trump, maar als het gaat over voetbal ... Dan wordt het een heel andere zaak. Op dat gebied wil namelijk niemand het land in huis halen.

Ook Concacaf zegt neen

Het nationale elftal van Groenland probeerde eerst al aansluiting te vinden bij de Europese voetbalbond UEFA, maar zij gingen niet in op het verzoek. Nu probeerde het eiland het bij de Noord- en Midden-Amerikaanse voetballbond Concacaf.

Ook daar hebben ze nu na een meeting in Miami een nee op het rekest gekregen. Daardoor kunnen ze nog steeds geen officiële oefenwedstrijden spelen en blijft het bij de FIFA voor niet-erkende oefeninterlands.