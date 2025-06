Rode Duivels doen volgend stadion van Belgische topclub aan voor interland tegen Kazachstan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische nationale voetbalploeg speelt haar eerstvolgende kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2026 niet in het vertrouwde Koning Boudewijnstadion, maar in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Op zaterdag 7 september ontvangen de Duivels daar Kazachstan.

Die keuze past in de bredere strategie van de Belgische voetbalbond, die heeft aangekondigd dat de nationale ploeg vaker in verschillende stadions doorheen het land zal aantreden. Daarmee wil de bond het contact met de fans in alle regio’s van België versterken.

Voor de partij tegen Kazachstan heeft de KBVB alvast gekozen voor het Lotto Park, waar het iets minder dan 100.000 euro zou neertellen om er de wedstrijd te organiseren. Het is niet de eerste keer dat het stadion gastheer is van een interland: in maart 2022 vond er ook al een oefenmatch tegen Burkina Faso plaats, die België toen met 3-0 won.

Het wordt dus de eerste keer in meer dan drie jaar dat de Rode Duivels nog eens in Anderlecht aantreden. De keuze voor een kleiner, intiem stadion dan het Koning Boudewijnstadion kan zorgen voor een andere sfeer, dichter bij de supporters.

Voor de volgende thuismatch, op 10 oktober tegen Noord-Macedonië, kijkt de bond richting Gent. De Planet Group Arena, thuishaven van AA Gent, is de beoogde locatie, al moet daarover nog een definitief akkoord komen.

De slotwedstrijd van de WK-kwalificatiecampagne, op 18 november tegen Liechtenstein, heeft voorlopig nog geen vaste stek. De KBVB overweegt onder andere de stadions van Standard, Charleroi en Genk als mogelijke opties.