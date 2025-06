Unieke mogelijkheid voor Belgische clubs? Ex-speler Union SG, RSC Anderlecht en Club Brugge opnieuw op de markt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met een verleden bij Union SG, RSC Anderlecht en Club Brugge is Percy Tau geen onbekende in ons land. Hij zou volgend seizoen zomaar weer in de Jupiler Pro League kunnen spelen. Een buitenkansje is hij sowieso.

Percy Tau heeft er al heel wat ploegen opzitten in zijn carrière. In het verleden speelde hij voor onder meer Club Brugge, Union SG en RSC Anderlecht. Daarna trok hij naar het buitenland, al leende Brighton & Hove Albion hem nog eens uit aan Anderlecht. Verleden in België Daarna beleefde hij een avontuur in de Egyptische hoofdstad Caïro bij Al Ahly. In januari werd hij daar weggeplukt door het Qatarese Qatar SC. Enkele maanden later is hij daar echter alweer einde contract. De Zuid-Afrikaan kwam echter nog tot vier assists in negen wedstrijden voor zijn laatste club. Op die manier toonde hij op 31-jarige leeftijd dat hij nog steeds een optie kan zijn voor vele ploegen. Buitenkansje? Twee jaar geleden trok RSC Anderlecht - toen met Jesper Fredberg aan het roer - al eens nadrukkelijk aan zijn mouw. Onder meer Utrecht en Brondby toonden toen ook interesse. Waagt paars-wit nu een nieuwe kans om hem als koopje naar het Lotto Park te krijgen? Zijn marktwaarde daalde de afgelopen jaren van zes miljoen euro naar amper één miljoen euro, maar als transfervrije speler lijkt hij nog steeds een optie te kunnen zijn. Pyramids FC wees hij al af.