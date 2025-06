Nu ook officieel: Gewezen Anderlecht-target gaat geluk beproeven in Griekenland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nadat hij afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor KV Mechelen, stond Ahmed Touba onder meer in de belangstelling van Anderlecht. Uiteindelijk kiest hij niet voor de Brusselaars, maar trekt hij naar Griekenland.

Na een geslaagde uitleenbeurt aan KV Mechelen, trok Ahmed Touba terug naar Istanbul Basaksehir. Maar dat hij daar ging blijven leek weinig waarschijnlijk. Er was voldoende interesse van andere clubs om hem in te lijven.

Zo onder meer van Anderlecht. De Brusselaars keken naar Touba om de defensieve rangen te versterken. Er was ook de factor Besnik Hasi, die nog met Touba werkte bij KV Mechelen. Maar uiteindelijk kiest Touba voor een andere uitdaging.

Eerder kon u al lezen dat de verdediger koos voor een avontuur in Griekenland. Het was uiteindelijk topclub Panathinaikos dat de strijd om zijn handtekening wist te winnen. Dat nieuws is nu ook officieel gemaakt door de Grieken.

Panathinaikos betaalt uiteindelijk één miljoen euro voor de verdediger die dit seizoen in 25 wedstrijden in actie kwam. Anderlecht zal zijn pijlen op andere targets moeten richten, al was van een akkoord met Touba nooit echt sprake.

Na twee verhuurperiodes (voor KV Mechelen speelde Touba ook voor het Italiaanse Lecce) vertrekt de Algerijn definitief bij Basaksehir. Het jeugdproduct van Zulte Waregem en Club Brugge hoopt in Griekenland op een mooi nieuw hoofdstuk in zijn carrière.