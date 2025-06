Vreemde situatie! Ex-Antwerp-speler kan niet naar WK Clubs omwille van... zijn verleden

Boca Juniors moet het op het WK voor Clubs naar alle waarschijnlijkheid stellen zonder Ayrton Costa. De ex-verdediger van Antwerp krijgt voorlopig geen werkvergunning om de Verenigde Staten binnen te reizen, waardoor zijn deelname aan het toernooi sterk gehypothekeerd is.

De Argentijnse club doet nog verwoede pogingen om de situatie recht te zetten, maar de tijd dringt. De Amerikaanse autoriteiten hebben de visumaanvraag van Costa al minstens twee keer geweigerd. Dat zou deels te maken hebben met eerdere weigeringen, waaronder een incident in 2023 toen Costa nog voor Independiente speelde.

De centrale verdediger kwam begin 2024 naar Boca Juniors, waar hij snel een vaste waarde werd. Voor de debutwedstrijd van Boca tegen Benfica lijkt zijn naam echter niet op het wedstrijdblad te zullen staan.

Volgens Argentijnse media zouden er twee gerechtelijke dossiers meespelen in de weigering. Costa wordt niet formeel aangeklaagd, maar zijn naam duikt op in een overval waarbij hij als vriend van de daders werd genoemd, én in een zaak van huiselijk geweld waarbij zijn broer de hoofdverdachte is. Costa zou daar als mogelijke medeplichtige vermeld zijn, zonder dat hij ooit is vervolgd. Toch weegt deze context blijkbaar zwaar door bij de Amerikaanse immigratiedienst.

Boca Juniors blijft ondertussen hopen op twee mogelijke uitwegen. Enerzijds wachten ze op de uitkomst van een derde visumaanvraag via de Amerikaanse ambassade in Argentinië. Anderzijds werd ook aan FIFA gevraagd om tussen te komen en een tijdelijke werkvergunning toe te staan, zoals uitzonderlijk al eerder gebeurde bij andere spelers in vergelijkbare omstandigheden.

Voor Boca is het gemis van Costa sportief een tegenvaller. De ploeg uit Buenos Aires rekende op zijn fysieke kracht en ervaring in de verdediging, zeker nu het maandag al aantreedt tegen het sterke Benfica. Ook voor Costa zelf is het een zware klap: een WK voor Clubs is voor vele spelers een unieke kans om zich internationaal te tonen.