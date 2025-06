Ontslagen staflid wil nog iets duidelijk maken over Besnik Hasi en Anderlecht: "Leuk is anders, maar het is wat het is"

Na twee jaar als verantwoordelijke voor stilstaande fases, verlaat Yannick Euvrard, de broer van Vincent, Sporting Anderlecht. Een beslissing van het bestuur, en niet van Besnik Hasi.

RSC Anderlecht hervormt zijn staf volledig voor het komende seizoen. Edward Still, Jérémy Taravel en Lucas Biglia worden de assistenten van Besnik Hasi, terwijl Silvio Proto als doelmannencoördinator bij de club is gekomen.

Aan de andere kant verlaat Yannick Euvrard, de broer van Vincent, de club. Hij werkte twee jaar als verantwoordelijke voor stilstaande fases. Jesper Fredberg en Brian Riemer hadden hem de kans geboden om van analist naar coach over te stappen.

"Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Zij hebben mij de volledige controle gegeven over de stilstaande fases en dat bleef zo onder David Hubert en Besnik Hasi", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Het vertrek van Yannick Euvrard was geen beslissing van Besnik Hasi

"Ik had een heel goed contact met Besnik. Het klikte en hij was heel tevreden over mijn werk. Er is ook duidelijk gesteld dat mijn ontslag een beslissing van de club was en niet van de trainer."

Het was dus niet Besnik Hasi die besloot om afscheid te nemen van Yannick Euvrard, maar wel de Brusselse club, die opnieuw wilde beginnen. Een beslissing die de betrokken persoon al voelde aankomen.

"Na de laatste match had ik niks meer gehoord. Het bleef te lang stil om goed te zijn. Een uurtje voor het nieuws de wereld werd ingestuurd, werd ik gebeld. Leuk is anders, maar het is wat het is", besluit hij.