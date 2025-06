Ex-speler Patro Eisden zorgt voor enorme controverse in Nederland door... in shirt van PSV te trainen

Anis Hadj Moussa zorgt momenteel voor ophef onder Feyenoord-supporters. De 23-jarige aanvaller, die vorig jaar nog overkwam van het Belgische Patro Eisden, dook namelijk op in een opvallend tenue: het shirt van aartsrivaal PSV.

Dat terwijl hij nog steeds onder contract staat in Rotterdam. De beelden doken op via een Instagram-story van Mykonos Performance Gym, een fitnesscentrum op het Griekse eiland waar veel profspelers in de zomer individueel trainen. Hadj Moussa werd er vastgelegd tijdens een sessie, gekleed in het uitshirt van PSV van het afgelopen seizoen.

Hoe de aanvaller aan dat shirt is gekomen, of waarom hij het draagt, is vooralsnog onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat de foto bij een deel van de Feyenoord-aanhang slecht valt. Op sociale media wordt met verbazing en afkeuring gereageerd op het beeld.

De timing is bovendien gevoelig. PSV werd afgelopen seizoen kampioen in de Eredivisie, terwijl Feyenoord genoegen moest nemen met een derde plek. In de onderlinge confrontatie in speelronde 32 trok PSV aan het langste eind in De Kuip: 2-3.

Hadj Moussa maakte een jaar geleden de overstap van Patro Eisden naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen in De Kuip was hij met elf doelpunten en vijf assists in 43 officiële duels een van de lichtpunten bij de Rotterdammers.

Hoewel het dragen van een ander clubshirt op vakantie op zich onschuldig kan lijken, komt het in het huidige voetbalklimaat al snel controversieel over. Het is afwachten of Feyenoord of de speler zelf nog reageert op het voorval.