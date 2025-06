OH Leuven loopt miljoenen mis: 'Meervoudig kampioen Club Brugge dichtbij nieuwe uitdaging in buitenland'

Het verhaal van Federico Ricca in België is helemaal geschreven. Na een avontuur bij Club Brugge en OH Leuven - en bijna Standard - gaat hij nu transfervrij Den Dreef verlaten voor een nieuw, buitenlands avontuur.

De 30-jarige Federico Ricca speelde in zijn jeugd in Uruguay bij Maracana en Danubio. Dat laatste team gaf hem zijn eerste ervaringen in de A-ploeg, alvorens hij in 2016 naar Malaga trok.

Het was daar dat Club Brugge hem voor drie miljoen euro wist los te weken in 2019. Het begin van zes mooie jaren in ons land. Eerst bij blauw-zwart, waar hij tot drie keer toe een titel wist te pakken.

🚨 Cerro Porteño 🇵🇾 tiene interés concreto en Federico Ricca. El defensor finaliza su contrato con OH Leuven el 30 de junio 🔵🔴. pic.twitter.com/ZWNTJRSH2W — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) June 13, 2025

Ook in Uruguay pakte hij een titel, net als een Belgische Supercup. Daarmee is zijn prijzenkast al best goed gevuld. Bij de nationale ploeg kwam hij wel niet verder dan één cap.

Terug naar Zuid-Amerika?

Standard toonde in 2022 interesse om hem meer speelkansen te geven, maar het was uiteindelijk OH Leuven dat hem in huis haalde. In drie jaar bij de Leuvenaars kwam hij wel af en toe aan meer speelkansen terecht.

Alles samen is hij tot 87 wedstrijden gekomen bij OH Leuven en tot 54 bij Club Brugge. Nu staat hij klaar voor een nieuwe uitdaging. Cerro Porteño uit Paraguay toont interesse, net als Penarol uit Uruguay.