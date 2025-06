Anderlecht nog steeds de primus op dit gebied, Club Brugge ondanks De Ketelaere zelfs niet in de top-3

Ook deze zomer zouden er wel eens een aantal toptalenten de Jupiler Pro League kunnen gaan verlaten voor een buitenlands avontuur. De Belgische competitie is en blijft een transitcompetitie of een competitie waar de eigen jeugd naam voor zichzelf kan maken.

Charles De Ketelaere is en blijft de toptransfer als het gaat over het verkopen van eigen jeugdspelers - zijn transfer naar Italië zorgde voor niet minder dan 37,5 miljoen euro in de lade van Club Brugge.

Anderlecht de primus

Maar als we de transfers van de afgelopen 25 jaren onder de loep nemen, komen we tot de conclusie dat het overall RSC Anderlecht is dat de meeste inkomsten heeft weten los te weken.

Doorheen de jaren hebben ze 171,75 miljoen euro in huis weten te halen. KRC Genk volgt op geruime afstand met 94,95 miljoen euro aan inkomsten, het podium wordt volmaakt door Standard met 65 miljoen euro.

Kwaliteitslabel

“De geografische ligging is natuurlijk een factor. Er wonen zes miljoen mensen in een straal van vijftig kilometer rond Brussel", aldus Tim Borguet van RSC Anderlecht daarover in Het Nieuwsblad.

"Als je aan pakweg de zee moet rekruteren, is het hinterland veel kleiner. We rekruteren over het hele land, maar onze geografische ligging is een voordeel. En de Anderlecht-opleiding heeft door de jaren heen een kwaliteitslabel gekregen."