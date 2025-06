Ondanks mogelijke transfer: Westerlo probeert contract van smaakmaker te verlengen

KVC Westerlo is volop bezig met het samenstellen van de spelerskern voor volgend seizoen. Uiteraard zullen er enkele nieuwe namen neerstrijken, maar ze proberen ook van de huidige sterkhouders langer aan zich te binden.

Na een opmerkelijke trainerswissel is het Issame Charaï die in de dug-out van Westerlo zit tijdens het komende seizoen. Hij is de vervanger van Timmy Simons, die na amper één seizoen bedankt werd voor bewezen diensten.

Charaï zal met Westerlo beter moeten doen dan zijn voorganger. Om te slagen in die doelstelling, hoopt hij Griffin Yow aan boord te kunnen houden. Diens contract loopt namelijk volgende zomer af en er zijn wel wat gegadigden om de Amerikaan in te lijven.

Volgens journalist Tom Bogert zal Westerlo er alvast alles aan doen om de bestaande overeenkomst met Yow te verlengen. Dit om geïnteresseerde clubs af te schrikken. Zo kon de flankaanvaller in het verleden al op interesse rekenen van onder meer Club Brugge en Anderlecht, maar ook buitenlandse clubs zien wel potentieel in Yow.

Yow is nog altijd maar 22, maar zou dus een mooie stap kunnen maken na zijn uitstekend seizoen. Hij wist acht keer het net te vinden tijdens de voorbije Jupiler Pro League-campagne met Westerlo.

Ondanks de inspanningen van Westerlo, lijkt Yow de club uiteindelijk toch te gaan verlaten. Volgens Bogert gaat het charmeoffensief van Westerlo daar geen verandering in brengen. Maar ze mogen hem natuurlijk altijd verrassen.