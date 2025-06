'Club Brugge wil één van de meest veelbelovende talenten van Frankrijk naar JPL halen'

Club Brugge blijft op zoek naar de nodige versterkingen voor de nabije toekomst. Er zou nu ook een 19-jarige Fransman in beeld zijn.

Mamadou Diakhon, een 19-jarige Franse vleugelaanvaller van Stade Reims, wordt de laatste dagen nadrukkelijk gelinkt aan Club Brugge in de Franse pers.

De jonge linksbuiten, geboren in Strasbourg, heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een van de meest veelbelovende talenten in de Ligue 1. Sinds zijn overstap naar het eerste elftal van Reims in 2023 verzamelde hij al meer dan 40 wedstrijden in de Franse hoogste klasse.

Diakhon staat bekend om zijn snelheid, dribbelvaardigheid en explosiviteit op de flank. Zijn veelzijdigheid, hij kan zowel links als rechts voorin uit de voeten, maakt hem een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar aanvallende impulsen.

Mamadou Diakhon op weg naar Club Brugge?

Club Brugge, dat zich wil versterken met jong talent met doorgroeipotentieel, zou volgens geruchten zijn oog op Diakhon hebben laten vallen. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is van onderhandelingen, zou een overstap naar België voor Diakhon een logische volgende stap kunnen zijn.

Bij Club Brugge zou hij kunnen rekenen op meer speeltijd en Europese ervaring, wat zijn ontwikkeling ten goede zou komen. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 3 miljoen euro en zijn contract bij Reims loopt nog tot juni 2026.