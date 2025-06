Cultheld (ex-Beerschot, Westerlo, OH Leuven en Gent) tekende op bijzondere plek en legt uit waarom

Vorig seizoen was Jan Van Den Bergh actief bij NAC Breda, maar we kennen hem vooral van bij Beerschot, OH Leuven, Gent en de jeugd van Westerlo. Nu heeft hij een pittig avontuur te strikken.

De voorbije twee seizoenen was Jan Van Den Bergh actief bij NAC Breda, het team van Carl Hoefkens. Er werd gesproken over een contractverlenging, maar een deal werd niet gevonden. En dus kon van Den Bergh op zoek naar een andere uitdaging.

Iwata de nieuwe werkgever

Jubiolo Iwata, dat is de nieuwe werkgever van Jan Van den Bergh. Een totaal onbekende Japanse tweedeklasser. Maar wel een deal waar hij niet nee kon tegen zeggen.

De deal is al even rond, maar ondertussen is Van Den Bergh ook effectief in Japan, waar hij met nummer 52 zal gaan spelen.

Prachtig land

"Veel voetballers denken eraan om tegen het einde van hun carrière een lucratief avontuur aan te gaan. Dan kom je al snel bij drie landen uit: Saoedi-Arabië, China en Japan. Mijn voorkeur is altijd naar Japan uitgegaan, net omdat het zo'n prachtig land is", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Natuurlijk ben je niet echt bekend met de competitie, maar ik kende Júbilo Iwata wel van het spelletje FIFA. Ik weet dat het historisch gezien een grote club is. Vorig jaar zijn ze in de problemen gekomen, maar in principe strijden ze bovenin mee in de J1. Het doel is nu om zo snel mogelijk terug op het hoogste niveau te geraken."