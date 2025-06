Ex-coach van Anderlecht en Racing Genk heeft nieuwe uitdaging beet

John van den Brom heeft na zijn vertrek bij Vitesse een nieuwe club gevonden. De voormalige coach van Anderlecht en Racing Genk gaat aan de slag bij ADO Den Haag, een team uit de Nederlandse tweede klasse.

John van den Brom werd begin mei bedankt voor bewezen diensten bij het noodlijdende Vitesse. Hij was daar zelf niet over te spreken, maar heeft na iets meer dan een maand wel al een nieuwe uitdaging beet.

De 58-jarige van den Brom kan namelijk aan de slag bij ADO Den Haag. De tweedeklasser haalt zo na veertien jaar van den Brom weer terug naar de club. Dat meldt De Telegraaf. Het afgelopen seizoen eindigde ADO vierde in de Keuken Kampioen Divisie.

In ons land is van den Brom vooral gekend door zijn passages bij Anderlecht en Racing Genk. Met de Brusselaars speelde hij in 2013 kampioen. In het daaropvolgende seizoen werd hij vlak voor de playoffs ontslagen, waarna Besnik Hasi overnam en Anderlecht alsnog de titel bezorgde.

Bij Racing Genk was hij aan de slag tussen 2020 en 2022. Daarna coachte van den Brom nog in Saudi-Arabië en Polen, vooraleer hij afgelopen zomer terugkeerde naar zijn vaderland.

Met ADO moet van den Brom zien te promoveren richting de Eredivisie. Het is al van 2021 geleden dat de club uit Zuid-Holland nog kon aantreden op het hoogste niveau in Nederland.