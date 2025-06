Penningmeester wrijft zich in de handen: Zulte Waregem gaat miljoenen(!) cashen, transfer sterkhouder nu héél dichtbij

Zulte Waregem staat op het punt financieel een hele goede zaak te doen. De transfer van sterkhouder Demba Diop moet miljoenen opleveren.

De promovendus hoopt om in de Jupiler Pro League in het begin van het kampioenschap al de nodige punten te sprokkelen, om zich naar het voorbeeld van Dender snel naar de veiligere regionen te voetballen. Dat zal dan toch moeten gebeuren zonder Pape Demba Diop (21). Een grote verrassing kan dat allerminst genoemd worden.

De Senegalese jeugdinternational was in het voorbije seizoen een vaste waarde op het middenveld van Zulte Waregem en had zo een aanzienlijk aandeel in de titel. Demba Diop miste enkel de thuiswedstrijd tegen La Louvière wegens schorsing en stond voorts elke competitiematch aan de aftrap. Vaak maakte hij de 90 minuten vol.

Strasbourg komt met miljoenen over de brug

Ondanks een nog lopend contract tot 2028 beseffen ze bij Zulte Waregem ook al wel een tijdje dat hij niet langer houdbaar is en een mooie transfer er zit aan te komen. Transferexpert Fabrizio Romano maakte er eerder reeds gewag van dat het Franse Strasbourg 5 miljoen euro voor hem op tafel zou leggen, plus 2 miljoen euro aan bonussen.

Volgens Taggat Inside zou het gaan om een transferbedrag van 6 miljoen euro, met dan nog anderhalf miljoen euro aan bonussen dat er bij kan komen. De details moeten nog uitgewerkt worden, maar het lijkt er dus wel sterk op dat de rekening van Essevee gespijsd zal worden. Het totale bedrag zou rond de 7 miljoen of 7,5 miljoen euro moeten liggen.

Zulte Waregem gaat aardige som cashen

Op beelden van Taggat Inside is de aankomst van Pape Demba Diop voor de medische testen bij Strasbourg ook vastgelegd. Als die volgens plan zijn verlopen, is het een kwestie van tijd eer zijn transfer officieel bekrachtigd wordt.