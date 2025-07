Antwerp en Anderlecht voeren strijd om jonge verdediger

Zowel Antwerp en Anderlecht willen graag nog wat defensieve versterking binnenhalen vooraleer het nieuwe seizoen van start gaat. Ze hebben hun oog laten vallen op een speler uit de Franse tweede klasse.

Door de vele data die er tegenwoordig beschikbaar is, komen clubs regelmatig op dezelfde interessante profielen uit. In hun zoektocht naar een nieuwe verdediger tonen Antwerp én Anderlecht interesse in een jonge Ivoriaan.

Het gaat om Junior Diaz, 21 jaar en op dit moment spelend voor Troyes in de Ligue 2, de Franse tweede klasse. Daar was hij afgelopen seizoen een sterkhouder en dat zou hem volgens het Franse FootMercato een mooie transfer kunnen opleveren.

Veel concurrentie voor Diaz

Een transfer naar ons land misschien? Zowel Antwerp als Anderlecht willen Diaz graag aan hun spelerskern toevoegen. Maar ze zijn niet de enige gegadigden. Al minstens drie clubs uit de Ligue 1, waaronder promovendus Lorient zouden zich ook gemeld hebben.

Diaz is een jonge speler die met zijn snelheid en fysieke présence (1m93) over een zeer interessant profiel beschikt. Naast de eerder genoemde clubs toont ook een ploeg die volgend seizoen in de Champions League actief is interesse. Om welke club het gaat, is niet duidelijk.

Troyes behoort net als Manchester City tot de City Football Group. De kans bestaat dat Diaz de komende dagen getest zal worden bij de Engelsen. Maar een overstap naar Manchester lijkt vooralsnog wat te vroeg, kunnen de Belgische clubs hiervan profiteren?