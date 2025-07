Onderhandelingen tussen Genk en Charleroi, de vastberadenheid van Mehdi Bayat: Daan Heymans blikt terug op zijn vertrek

Aangekomen voor de eerste keer in Charleroi in januari 2022, uitgeleend door Venezia, heeft Daan Heymans Sporting Charleroi na drieënhalf seizoen verlaten om bij Racing Genk te tekenen. Hij blikt terug op de weken die voorafgingen aan de aankondiging van de transfer.

Hier is het al een van de transfers van de zomer in de Jupiler Pro League. Na drie en een half seizoen bij Sporting Charleroi te hebben gespeeld, heeft Daan Heymans Mambourg aan het begin van de transferperiode verlaten en is richting Racing Genk gegaan.

Een verwachte beweging, aangezien het Limburgse team al eventjes interesse toonde. De eerste contacten dateerden van februari, maar de Charleroi-directie bleef onbuigzaam over de transfersom.

Daan Heymans wilde alleen naar Racing Genk

Sporting Charleroi vroeg 3 miljoen euro, wat uiteindelijk werd verkregen, ondanks de aarzeling van Racing Genk over de prijs. Daan Heymans, die onlangs officieel aan de Limburgse pers werd voorgesteld, sprak ook voor de microfoon van onze collega's van de IPM-groep over de weken voorafgaand aan de aankondiging van de transfer.

"Mehdi Bayat was standvastig in de onderhandelingen. Hij had zijn cijfer, maar Genk wilde dat bedrag niet betalen terwijl ik nog maar een jaar contract had. Andere teams waren geïnteresseerd, maar het was duidelijk: ik wilde hier spelen."

Geen conflict

"Natuurlijk ben je nooit helemaal gerust tot het ondertekend is, maar er was geen conflict met Charleroi. De moeilijke momenten die ik heb meegemaakt bij mijn debuut bij de Zebra's hebben me geholpen kalm te blijven in deze periode. Genk stelde me gerust, de beide directies kenden elkaar en ik wist dat het zou gebeuren. Het was gewoon een kwestie van tijd."

De tijd heeft dus zijn werk gedaan, en Daan Heymans heeft de zekerheid om volgend seizoen Europees (en misschien voor het kampioenschap?) te spelen in de Cegeka-Arena.