'KRC Genk ziet middenvelder naar Sporting CP vertrekken'

Racing Genk is er niet in geslaagd hem te overtuigen om zijn opleiding voort te zetten in Limburg: de jonge Zaïd Bafdili vertrekt richting Sporting Clube de Portugal.

Dat wordt in ieder geval beweerd door de Portugese pers: volgens Record verlaat de jonge Zaïd Bafdili (17 jaar) de jeugdopleiding van Racing Genk om naar Sporting CP te trekken. Hij zou eerst deel uitmaken van het B-team van de club, maar wordt beschouwd als een investering voor de toekomst.

Bafdili was zeer gewild, aldus de Portugese krant: Sporting zou de concurrentiestrijd van Chelsea en Borussia Dortmund hebben gewonnen. De transfer van Bafdili zou snel officieel worden gemaakt, na de medische keuring.

Het vertrek van Bafdili werd eerder al aangekondigd door de speler zelf, een week geleden via zijn sociale media: "Een hoofdstuk wordt afgesloten (...) Ik ben dankbaar voor alle mensen die me de hele weg hebben gesteund. Het is tijd om een nieuw hoofdstuk te openen en vooruitgang te blijven boeken", schreef de Belgische U18-international.

Genk verliest dus een van de pareltjes van zijn jeugdopleiding, een defensieve middenvelder wiens tactische en technische kwaliteiten ruimschoots boven het gemiddelde worden beschreven. Bafdili speelde 19 wedstrijden met Jong Genk en had nog geen speeltijd gekregen in het eerste team.

Het is nu afwachten welke keuze Bafdili zal maken in termen van internationale selectie. Want Record benadrukt: het zijn Marokkaanse bronnen die de transfer van de jonge Belgisch-Marokkaanse speler naar Sporting aankondigen. Zoals we u enkele maanden geleden al uitlegden: de Marokkaanse federatie hanteert een agressieve strategie ten opzichte van spelers met dubbele nationaliteit, en Bafdili is een van hun belangrijke doelwitten...