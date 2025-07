Eén speler al onder het vergrootglas, maar Union klopt zich vol vertrouwen op de borst: "Opnieuw kanshebber op de titel"

Union begint met enorm veel vertrouwen aan het nieuwe kampioenschap. Een tweede titel op rij zou ongelooflijk zijn, aangezien de Brusselaars op de vorige titel negentig jaar moeten wachten.

De nederlaag in de Supercup heeft duidelijk heel weinig impact op Union, dat met veel ambitie het nieuwe seizoen instapt. "We zijn niet de grote titelfavoriet maar wel opnieuw één van de kanshebbers op de titel", durft Sébastien Pocognoli die ambitie ook onomwonden uit te spreken. De succescoach van USG legt de lat weer hoog.

Hij zag tegen Club Brugge ook voldoende positieve punten waar hij zich aan kan optrekken, al zijn er uiteraard ook zaken die beter moeten. "Op dat vlak verklaart de huidige fysieke paraatheid veel dingen", denkt de kampioenenmaker. Pocognoli en Union maken ook opvallende keuzes, zoals het geven van vertrouwen aan Vic Chambaere.

Chambaere in doel bij Union

Vorig seizoen was Chambaere nog de reservedoelman, nu krijgt hij voorlopig zijn kans na het vertrek van Moris. Bij de 1-2 tegen Club leek Chambaere wel meer te kunnen doen. Dan weet je dat zo iemand meteen onder een vergrootglas komt te liggen. "Club heeft die hoekschop goed aangepakt, dat was duidelijk goed gedaan van hen", grijnst Pocognoli.

Eén ding is duidelijk: hij gaat zijn doelman niet zomaar laten vallen. "Ik vind dat hij een goede match gekeept heeft. Hij had een mooie parade in huis op een schot van Tzolis." Op het middenveld is Kamiel Van De Perre dan weer een Unionist die zijn kans krijgt. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld. Je wil graag het seizoen beginnen met een prijs, dat is niet gelukt", liet de ex-Genk-speler optekenen na de Supercup.

Van De Perre denkt dat Union verder staat

Het zorgt ook bij hem echter niet voor twijfel. "We staan veel verder dan vorig seizoen. Dat merk je aan de cohesie, aan hoe het team samenhangt en de kwaliteit van het voetbal. De kwaliteit lag vanaf dag één heel hoog op training. Elke ploeg wil van de landskampioen winnen, maar we zullen weer het typische Union zien."