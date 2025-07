Feyenoord stopt niet bij Watanabe: ook volgende JPL-speler op weg naar De Kuip

Feyenoord lijkt dicht bij een nieuwe versterking: de Australische linksachter Jordan Bos staat op het punt om over te stappen van KVC Westerlo naar De Kuip. De medische testen zijn volgens Nederlandse bronnen al ingepland, een duidelijk signaal dat de deal in een afrondende fase zit.

De Rotterdammers zochten dringend naar een extra optie op de linkerflank. Na het vertrek van Quilindschy Hartman naar Burnley en het aflopen van de huurperiode van Hugo Bueno, bleef alleen Gijs Smal over. In een seizoen met hoge ambities in de Eredivisie én Europa is dat onvoldoende.

Bos, 20 jaar oud, kwam in 2023 over van Melbourne City en speelde sindsdien bijna vijftig wedstrijden voor Westerlo. Met 19 interlands voor Australië op zijn naam heeft hij op jonge leeftijd al een flinke internationale ervaring opgebouwd. Hij wordt omschreven als een moderne back: snel, technisch vaardig en agressief in de duels.

Bij Westerlo liet hij zich vooral opmerken door zijn offensieve impulsen en constante loopvermogen. Hoewel hij nog werkpunten heeft in zijn positionering, wordt hij gezien als een speler met een groot ontwikkelingspotentieel. In de Belgische competitie groeide hij in korte tijd uit tot een vaste waarde op links.

Voor Feyenoord kan Bos een veelzijdige pion worden in zijn systeem. Zijn profiel past goed bij het hoge drukvoetbal dat de club nastreeft, waarbij backs zowel moeten aanvallen als terugplooien op snelheid.

Een officiële aankondiging laat nog even op zich wachten, maar alles wijst erop dat Feyenoord met Jordan Bos opnieuw kiest voor een jonge, dynamische versterking met toekomstwaarde.