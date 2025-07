Hein Vanhaezebrouck is het niet eens met Frank Boeckx en Simon Mignolet: "Ik vind dat dikke zever"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De keeperskwestie bij Club Brugge roept vragen op. Velen vinden het opmerkelijk, Hein Vanhaezebrouck begrijpt het volledig. Hij gebruikte zo'n systeem immers zelf bij Anderlecht.

Nicky Hayen verraste plots door aan te kondigen dat hij met een rotatiesysteem zal werken voor zijn doelmannen. Hij kreeg hier al heel wat kritiek door, maar Hein Vanhaezebrouck begrijpt hem volledig.

Hij deed hetzelfde bij Anderlecht met Frank Boeckx en Mats Selz. "Twee goeie keepers, die allebei scherp trainden, dus ik zei hen vlakaf: ‘Jongens, ’t is moeilijk om te kiezen’. We speelden ook Champions League, dus er waren zodanig veel wedstrijden dat ik het een goed idee vond om beiden te gebruiken", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Dat liep perfect. Ze maakten heel weinig fouten. Pas nadat Boeckx geblesseerd uitviel en de concurrentie wegviel, ging Sels af en toe in de fout." Alleen denkt Frank Boeckx daar heel anders over. "Ik vond het toen alleszins niet leuk. Destijds roteerde Hein Vanhaezebrouck met Mats Selz en mij", zei hij bij de voetbalpodcast van HLN.

"Mats ging elke dag op de deur kloppen bij onze coach omdat hij wilde spelen. Pas op: ik vond het evenmin leuk, hoor. Het is een zwaard van Damocles boven de ploeg." Ook Mignolet is er niet zo'n grote fan van, zo lijkt. Maar daar moet Vanhaezebrouck niets van weten.

"Goh ja, keepers en keeperstrainers zijn altijd tegen rotatie, hè. Die vinden allemaal dat er een duidelijke hiërarchie moet zijn. Ik vind dat dikke zever. Matz had het destijds ook moeilijk met die regeling. ‘Coach, dat kan toch niet? Je moet toch een eerste en een tweede keeper hebben?’ Dan antwoordde ik: ‘Wat als ik dan Boeckx eerste keeper maak? Heb je dat dan liever?’ Nee, dat hoefde nu ook weer niet", besluit de voormalige coach.