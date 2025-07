Plotse ommekeer in dossier-Jashari? 'Club Brugge zat de voorbije week rond de tafel met deze twee Engelse clubs'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfersoap rond Ardon Jashari gaat onverstoord verder. Al verkent Club Brugge ondertussen ook andere pistes. Dit is de laatste update.

AC Milan heeft het bod op Ardon Jashari verhoogd. I Rossoneri lieten via de Italiaanse kranten weten - daar worden transferdossiers open en bloot in de media gevoerd - dat de geboden 38 miljoen euro (inclusief bonussen, nvdr.) het ultieme bod is.

Club Brugge laat zich echter niet onder druk zetten. De West-Vlamingen willen een hoger basisbod, minder bonussen én uiteindelijk stranden op een totaalsom van veertig miljoen euro.

Is een transfer van Ardon Jashari naar Engeland plots wél bespreekbaar?

Meer zelfs: Club Brugge blijft in gesprek met andere geïnteresseerde clubs. De Engelse media weten dat blauw-zwart de voorbije dagen nog contact had met vertegenwoordigers van West Ham United en Notthingham Forest.

De Engelse clubs in kwestie zijn wel bereid om de gevraagde veertig miljoen euro op te hoesten. Enig probleem: Jashari heeft de zinnen op AC Milan gezet en weigert andere pistes te overwegen.

Wat is het plan van Club Brugge met Ardon Jashari?

Probeert Club Brugge op deze manier de druk op de Milanezen te verhogen? Of beseft Dévy Rigaux dat een plan B noodzakelijk is om Jashari deze mercato sowieso te verkopen? Wordt ongetwijfeld vervolgd.