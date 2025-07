DAZN zal slechts de helft van de wedstrijden van de Challenger Pro League uitzenden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Challenger Pro League begint op 8 augustus aan een ongeziene editie met 17 teams, maar wie hoopt om alle wedstrijden live te kunnen volgen via DAZN, is eraan voor de moeite.

Door de tegenvallende kijkcijfers van vorig seizoen zal de streamingdienst dit seizoen voorlopig slechts vier van de acht wedstrijden per speeldag live uitzenden.

De Pro League bevestigde dat het om een bewuste keuze van DAZN gaat. Het platform wil zijn middelen efficiënter inzetten, mede omdat de interesse in de tweede klasse vorig seizoen sterk tegenviel. Daardoor zal enkel de helft van het weekendaanbod live te zien zijn via de app.

Ook de manier waarop de wedstrijden in beeld worden gebracht, verandert aanzienlijk. Waar er vorig jaar gemiddeld vijf camera’s per match aanwezig waren, zullen er nu nog maar twee zijn. Bovendien wordt het commentaar niet langer ter plaatse verzorgd, maar vanuit de studio’s in Brussel.

Automatische camera's

Toch zijn er gesprekken lopende tussen de Pro League en DAZN om op termijn álle wedstrijden weer beschikbaar te maken. Daarvoor wordt een technische oplossing onderzocht waarbij 14 geautomatiseerde camera’s zouden worden ingezet, vergelijkbaar met systemen die in sommige amateurreeksen al worden getest.

Voorlopig blijft het dus behelpen. Op de eerste speeldag zal slechts de helft van de matchen te volgen zijn, tot frustratie van sommige fans en clubs. Vooral wie actief is in de lagere regionen van de Challenger Pro League vreest minder zichtbaarheid en commerciële waarde.

DAZN geeft wel aan te zullen roteren bij de keuze van de wedstrijden, zodat niet telkens dezelfde clubs aan bod komen. Naar het einde van het seizoen toe zal ook het sportieve belang van de wedstrijden bepalen welke duels er live te zien zullen zijn.