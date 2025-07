Manchester United gaat all-in: 'Engelse topclub loopt blauwtje en gaat voluit voor Lammens als nieuwe nummer één'

Senne Lammens mag zich stilaan opmaken voor een droomtransfer. Manchester United gaat voluit voor de doelman van Antwerp FC.

We schreven eerder al dat Antwerp FC gesprekken voert met drie clubs. Manchester United, Burnley FC en Leeds United willen Senne Lammens naar de Premier League halen.

Tot enkele dagen geleden was Manchester United voorzichtig. Lammens was immers niet de eerste keuze van The Red Devils.

Is Senne Lammens nu wél de prioriteit van Manchester United?

Manchester United hoopte om Emiliano Martinez los te weken bij Aston Villa. Ondertussen is het duidelijk dat de Argentijnse doelman niét naar Old Trafford zal verhuizen.

The Sun weet dat Lammens nu de absolute prioriteit is voor Manchester United. De onderhandelingen met Antwerp zullen de komende dagen in een stroomversnelling komen.

Minstens twintig miljoen euro

The Great Old wil minstens twintig miljoen euro voor de doelman. En dat is alvast een pak minder dan het bedrag dat Manchester United voor Martinez had moeten betalen.