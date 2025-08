'Soap rond Jashari gaat verder: Milan neemt nieuwe stap'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geen Thuis of Familie deze zomer op de Belgische televisie vanwege een zomerbreak, maar toch hebben we dagelijks wel onze aflevering van een stilaan ongeziene soap. Die van/rond Ardon Jashari.

Cliffhanger aan het einde van vorig seizoen? Ardon Jashari werd door zijn collega's uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar en liet weten niet weigerachtig te staan tegenover nog een jaartje bij Club Brugge.

Spoedoverleg op maandag

Daarna werd het echter een héél ander verhaal, zeker toen er vanuit Milaan een zeer mooi bod voor de Zwitser kwam. En sindsdien is de soap helemaal losgebroken.

Club Brugge houdt voet bij stuk en wil veertig miljoen euro voor Ardon Jashari vangen, terwijl ze bij Milan als laatste (en ultiem) bod afkwamen met 33 miljoen euro plus maximaal vijf miljoen euro aan bonussen.

Nieuw ultimatum op komst?

Blauw-zwart hield het been stijf, waardoor ze bij Milan toch stilaan moeten gaan nadenken over wat ze deze zomer willen gaan doen. Volgens Corriere dello Sport is er maandag een spoedoverleg gepland bij de Milanezen.

Dan zou er beslist worden of ze nog verder willen proberen voor Ardon Jashari of niet. Als er geen vergelijk komt, dan moeten ze op Jan Breydel een andere koper vinden of Jashari opnieuw klaar krijgen om te spelen voor Club Brugge.