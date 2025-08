Bliksemtransfer op komst voor Mario Stroeykens? Middenvelder gaat laatste contractjaar in en is prioriteit bij topclub

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat Mario Stroeykens zondagnamiddag aan de aftrap zal komen bij RSC Anderlecht is klein - mogelijk krijgt Nathan De Cat opnieuw de voorkeur. Maar stilaan is de vraag hoelang we Stroeykens nog in ons land aan het werk zien.

Mario Stroeykens geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. De 20-jarige aanvallende middenvelder heeft zich de afgelopen seizoenen stevig in de basis genesteld en werd altijd gezien als een sleutelspeler voor de toekomst van de club. Maar de vraag is of hij nog lang op Neerpede zal blijven, want vanuit Turkije is er al langer dan vandaag heel wat interesse. En dat kan ook de nodige miljoenen opleveren. 🟡🔵 Asensio'nun istekleri, Fenerbahçe'yi çileden çıkardı. Oyuncunun önce 10 milyon, ardından 12 milyon Euro maaş talep etmesi üzerine transferin kapatıldığı öğrenildi.



Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, rotasını Mario Stroeykens'e çevirdi.



📰 Samet Yüsel / Sabah Spor ÖZEL pic.twitter.com/VsPgx8HpAL — Sabah Spor (@sabahspor) August 3, 2025 De middenvelder heeft een contract dat afloopt in juni 2026 en tot op heden heeft hij nog niet aangedrongen op een contractverlenging. Miljoenenbod doorslaggevend? Daardoor zou het nu of nooit kunnen zijn voor paars-wit als ze nog op hem willen cashen. En dat hebben ze in Turkije ook wel begrepen, zoveel is duidelijk. Vanuit Turkije liep er al een bod van zo'n acht miljoen euro binnen. Ondertussen is duidelijk dat Fenerbahçe van hem een prioriteit wil gaan maken.