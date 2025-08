Is Daan Heymans een grote bedreiging voor het plekje van Kos Karetsas bij KRC Genk?

Dit seizoen moet het jaar van Kos Karetsas worden bij KRC Genk. Al is er met Daan Heymans ook wel een stevige concurrent bij gekomen.

Daan Heymans maakte deze zomer de overstap van Sporting Charleroi naar KRC Genk. Hij is een grote concurrent voor de positie van Kos Karetsas.

De youngster van de Limburgers kijkt echter heel positief op de komst van Heymans, maar beseft ook dat dit een speler is die veel minuten wil pakken.

“Daan heeft in de eerste weken meteen een heel goeie indruk nagelaten. Natuurlijk zal ik niet elke minuut op het veld kunnen staan”, aldus Karetsas in Het Belang van Limburg.

Karetsas en Heymans samen op het veld bij Genk?

Al zijn er nog mogelijkheden, waarbij Heymans geen concurrent is van Karetsas. “We kunnen zeker samen spelen. Daan is een totaal ander type dan ik, hij heeft andere kwaliteiten. Hij is minder de man van de actie, maar heeft veel overzicht en speelt vaak in één tijd.”

Karetsas legt automatisch ook de link met Griekenland, waarbij Karetsas voor de aanvoer zorgt. “Zeker. Ik kan bijvoorbeeld ook vanop rechts spelen. Zoals in de Griekse nationale ploeg”, besluit Karetsas.