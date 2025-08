'KAA Gent toont interesse in voor Frans-Congolese middenvelder'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgens Africafoot heeft KAA Gent concrete interesse in Rabby Nzingoula. Het gaat om een 19-jarige middenvelder van RC Strasbourg.

Rabby Nzingoula, een Frans-Congolese middenvelder, staat momenteel onder contract bij RC Strasbourg tot medio 2027. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Montpellier, waar hij 27 wedstrijden speelde en één doelpunt maakte in de Ligue 1.

Ondanks zijn terugkeer naar Strasbourg lijkt hij niet in de plannen van coach Liam Rosenior te passen. Daardoor is zijn toekomst onderwerp van speculatie, met interesse uit België, Frankrijk en Zwitserland.

KAA Gent zou volgens Africafoot een van de meest concrete kandidaten zijn om Nzingoula binnen te halen. De club uit zou mikken op een definitieve transfer, al maakt ook een uitleenbeurt met aankoopoptie kans.

Ook Lausanne-Sport en Troyes zouden de situatie van de jonge middenvelder op de voet volgen. Volgens Transfermarkt wordt Nzingoula momenteel gewaardeerd op 2,5 miljoen euro.

Zijn contract bij RC Strasbourg loopt nog tot juni 2027, waardoor een definitieve transfer een aanzienlijke investering zou vergen. Een uitleenbeurt met optie tot aankoop lijkt dan ook het meest realistische scenario voor geïnteresseerde clubs.

Gent zou inmiddels de eerste formele contacten hebben gelegd om de haalbaarheid van een deal te toetsen. Het is nog onduidelijk of RC Strasbourg bereid is om Nzingoula deze zomer te laten vertrekken.