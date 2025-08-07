Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

Na een één op zes hoopt Zulte Waregem komend weekend de rug te rechten tijdens de uitwedstrijd op het veld van Anderlecht. Wie vermoedelijk opnieuw niet tussen de palen zal staan, is Ennio van der Gouw, vorig seizoen nochtans één van de sterkhouders.

Na een gelijkspel tegen KV Mechelen en een nederlaag op het veld van Westerlo, zal promovendus Zulte Waregem komend weekend op bezoek bij Anderlecht jagen op een eerste zege van het seizoen.

Vermoedelijk staat Brent Gabriël opnieuw in doel. De doelman werd in het tussenseizoen opgepikt bij tweedeklasser Lokeren en lijkt de vaste nummer één te worden van coach Sven Vandenbroeck.

En dus is er geen plaats meer voor Ennio van der Gouw. Nochtans was de Nederlander vorig seizoen onbetwist titularis en ook nog van goudwaarde in de titelwedstrijd. Maar voor het komende seizoen hoeft hij niet op speelminuten te rekenen. "Ik had al snel het gevoel dat er iets niet goed zat", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Aan het begin van de voorbereiding werd ik op het kantoor van de clubleiding geroepen. Ik kreeg te horen dat er voor mij geen plaats meer was in de selectie", gaat van der Gouw verder. Er circuleerden al snel verhalen dat de doelman uit was op meer geld of dat hij heimwee had naar Nederland. "Maar dat is allemaal onzin, via deze weg hoop ik duidelijkheid te creëren naar de fans", besluit de doelman.

Een opmerkelijk verhaal, te meer omdat van der Gouw vorig seizoen meermaals zijn kunnen bewees. In totaal behaalde hij acht clean sheets. Maar nu is er dus niet langer een plaats voor de Nederlander binnen Zulte Waregem.