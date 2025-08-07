Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

Niet enkel Club Brugge heeft op woensdag een goede uitgangspositie behaald in de derde voorronde van de Champions League. Ook Feyenoord, met heel wat oude bekenden, behaalde een overwinning in zijn partij tegen het Turkse Fenerbahçe.

Net als Club Brugge moest ook het Nederlandse Feyenoord vol aan de bak in de derde voorronde van de Champions League. Het nam het in eigen huis op tegen het Turkse Fenerbahçe, dat met Archie Brown (ex-KAA Gent) en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) twee oude bekenden in de ploeg had staan.

Maar bij Feyenoord was de "Belgische connectie" nog een pak groter. Daar stonden maar liefst vijf spelers met een verleden in onze competitie tussen de lijnen. Met ex-Cercle-spits Ayase Ueda, Timon Wellenreuther, ex-keeper van Anderlecht, en Anis Hadj-Moussa, de voormalige dribbelkont van Patro Eisden Maasmechelen, liepen er voor deze zomer al drie rond.

Maar tijdens de afgelopen mercato haalden de Rotterdammers ook Tsuyoshi Watanabe (bij Gent) en Jordan Bos (bij Westerlo) op. En die laatste was meteen van goudwaarde voor zijn nieuwe club.

In de blessuretijd zag hij zijn moment gekomen. Hij leverde een knappe assist af voor Hadj-Moussa, waardoor Feyenoord uiteindelijk met een 2-1 overwinning richting Turkije kan trekken volgende week.

En zo is de ex-Kemphaan van bij het begin al belangrijk voor zijn nieuwe werkgever. Feyenoord betaalde twee weken geleden een vijftal miljoen euro om de Australiër weg te plukken bij Westerlo. Voorlopig blijkt dat een uitstekende investering.