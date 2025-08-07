📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

Royal Charleroi SC heeft een akkoord bereikt met het Poolse Widzew Lodz over de transfer van centrale verdediger Stelios Andreou. De Cypriotische international zal de Belgische club verlaten na vier seizoenen in de Jupiler Pro League.

Na intensieve onderhandelingen is er een overeenkomst bereikt tussen Charleroi en Widzew Lodz over de overgang van Stelios Andreou. De Poolse club had eerder een bod van 1,2 miljoen euro uitgebracht, dat aanvankelijk werd afgewezen.

Een verbeterde aanbieding leidde uiteindelijk tot consensus tussen beide partijen, zo meldt goal.pl. Andreou, 23 jaar oud, speelde vorig seizoen 39 wedstrijden voor Charleroi en groeide uit tot een vaste waarde in de defensie.

Stelios Andreou trekt naar Poolse competitie

Zijn marktwaarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro, wat de transfer tot een opvallende versterking maakt binnen de Poolse Ekstraklasa. De speler zelf stond positief tegenover een overstap naar Polen.

Andreou gaf eerder aan gecharmeerd te zijn van het sportieve project dat Widzew Lodz hem voorlegde. De club mikt op een plaats in de top van de competitie en wil zich op termijn kwalificeren voor Europees voetbal.

De Cyprioot zal naar verwachting een contract voor vijf seizoenen ondertekenen. Zijn huidige verbintenis met Charleroi liep tot juni 2026, waardoor de Carolo’s nog een transfersom kon bedingen.