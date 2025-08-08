AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde"

AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AC Milan heeft Ardon Jashari overgenomen van Club Brugge. Volgens Walter Baseggio hebben de Italianen echter veel te veel betaald.

Ardon Jashari is geen speler meer van Club Brugge. Hij speelt de komende jaren voor AC Milan. De Rossoneri moesten daarvoor wel diep in hun portefeuille tasten.

De transfersom zou volgens Italiaanse bronnen 35 miljoen euro zijn. Daar bovenop zijn er nog 3 bonussen van elk 1 miljoen euro mogelijk die er ook nog bijkomen.

Walter Baseggio sprak bij Tuttosport over de transfer van Jashari. Hij vindt dat AC Milan zich heeft laten ringeloren door blauwzwart. De transfersom is volgens hem veel te hoog.

AC Milan heeft te veel betaald voor Jashari

“Milan heeft te veel betaald. Club Brugge is sluw geweest en heeft niets aan het toeval overgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat de Rossoneri 7 of 8 miljoen euro boven zijn werkelijke waarde betaald hebben”, is Baseggio heel er duidelijk.

Hij vreest zelfs dat er een nieuw scenario zoals dat met Charles De Ketelaere dreigt in Milaan. Ook die onderhandelingen duurden bijzonder lang en uiteindelijk kon CDK zijn transfersom nooit waarmaken.

“Als je 40 miljoen betaalt voor een speler, is het om hem te laten spelen. Maar gezien de concurrentie kan Jashari voor mij geen titularis zijn”, besluit Baseggio.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Ardon Jashari
Walter Baseggio

Meer nieuws

Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

13:30
3
LIVE: STVV laat vervanger van Bertaccini debuteren Live

LIVE: STVV laat vervanger van Bertaccini debuteren

22:30
'Club Brugge mikt op 19-jarige centrumspits, maar krijgt die mogelijk pas in januari te zien'

'Club Brugge mikt op 19-jarige centrumspits, maar krijgt die mogelijk pas in januari te zien'

19:40
🎥 Beerschot zorgt voor ongelofelijke ontknoping op Seraing, ook Jong KAA Gent in actie

🎥 Beerschot zorgt voor ongelofelijke ontknoping op Seraing, ook Jong KAA Gent in actie

22:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Ordonez - Obert - Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Ordonez - Obert - Baouf

21:00
'Goed nieuws voor Club Brugge: Marseille wil toegeven en heel ver gaan voor Ordonez'

'Goed nieuws voor Club Brugge: Marseille wil toegeven en heel ver gaan voor Ordonez'

21:00
Vertrek van Camara of Sadiki? Franky Van Der Elst: "Dat vind ik erger"

Vertrek van Camara of Sadiki? Franky Van Der Elst: "Dat vind ik erger"

21:40
'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

21:20
'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro'

'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro'

20:00
2
"Het is moeilijker tegen de kleine teams": Standard wacht vol spanning op Genk Interview

"Het is moeilijker tegen de kleine teams": Standard wacht vol spanning op Genk

20:40
Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"

Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"

20:20
1
Trainer Fred Vanderbiest reageert op het vertrek van sterkhouder Nikola Storm bij KV Mechelen

Trainer Fred Vanderbiest reageert op het vertrek van sterkhouder Nikola Storm bij KV Mechelen

19:30
📷 'Kink in de kabel: transfer naar Royal Antwerp FC gaat niet door'

📷 'Kink in de kabel: transfer naar Royal Antwerp FC gaat niet door'

19:20
3
Bayern-speler krijgt monstersalaris aangeboden: verliest Vincent Kompany belangrijke aanvaller?

Bayern-speler krijgt monstersalaris aangeboden: verliest Vincent Kompany belangrijke aanvaller?

19:00
3
Antwerp-coach Stef Wils komt terug op akkefietje met Thorsten Fink

Antwerp-coach Stef Wils komt terug op akkefietje met Thorsten Fink

18:00
3
Scheidsrechter met verleden bij La Louvière fluit derby tegen Charleroi: Rik De Mil stelt zich vragen

Scheidsrechter met verleden bij La Louvière fluit derby tegen Charleroi: Rik De Mil stelt zich vragen

17:40
6
DAZN met de rug tegen de muur: nieuw voorstel ingediend bij telecomoperatoren

DAZN met de rug tegen de muur: nieuw voorstel ingediend bij telecomoperatoren

18:20
8
"Niet de vraag of we gaan winnen, maar met welke score": Anthony Moris spaart Anderlecht niet

"Niet de vraag of we gaan winnen, maar met welke score": Anthony Moris spaart Anderlecht niet

16:30
8
"Ik hoop dat ze goed reageren": Union-coach Pocognoli zal spelers moeten teleurstellen

"Ik hoop dat ze goed reageren": Union-coach Pocognoli zal spelers moeten teleurstellen

17:20
Nielsen, Nkada of zelfs Bolingoli: Mircea Rednic komt met goed nieuws voor wedstrijd tegen Genk

Nielsen, Nkada of zelfs Bolingoli: Mircea Rednic komt met goed nieuws voor wedstrijd tegen Genk

17:00
Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck is duidelijk voor clash met Anderlecht: "Ik geef ons 30% kans"

Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck is duidelijk voor clash met Anderlecht: "Ik geef ons 30% kans"

16:00
2
Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

14:30
5
'Michel Vlap (ex-Anderlecht) heeft opvallend nieuw avontuur beet'

'Michel Vlap (ex-Anderlecht) heeft opvallend nieuw avontuur beet'

15:30
Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

15:00
3
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

14:00
Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

14:20
7
Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

13:01
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

12:50
3
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
1
Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

12:41
4
Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

12:30
1
📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

12:20
1
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

11:30
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
10
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
3
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Bayern-speler krijgt monstersalaris aangeboden: verliest Vincent Kompany belangrijke aanvaller? SeniorClub SeniorClub over AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde" Venom#13 Venom#13 over Seraing - K Beerschot VA: 1-2 Andreas2962 Andreas2962 over Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden" Dostojewski Dostojewski over 🎥 Wat deden Jong KAA Gent en Beerschot in de Challenger Pro League? Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro' FC BRUGES FC BRUGES over Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië Impala Impala over 📷 'Kink in de kabel: transfer naar Royal Antwerp FC gaat niet door' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Olympic Charleroi - KAA Gent: 1-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved