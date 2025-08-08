AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde"

AC Milan heeft Ardon Jashari overgenomen van Club Brugge. Volgens Walter Baseggio hebben de Italianen echter veel te veel betaald.

Ardon Jashari is geen speler meer van Club Brugge. Hij speelt de komende jaren voor AC Milan. De Rossoneri moesten daarvoor wel diep in hun portefeuille tasten.

De transfersom zou volgens Italiaanse bronnen 35 miljoen euro zijn. Daar bovenop zijn er nog 3 bonussen van elk 1 miljoen euro mogelijk die er ook nog bijkomen.

Walter Baseggio sprak bij Tuttosport over de transfer van Jashari. Hij vindt dat AC Milan zich heeft laten ringeloren door blauwzwart. De transfersom is volgens hem veel te hoog.

AC Milan heeft te veel betaald voor Jashari

“Milan heeft te veel betaald. Club Brugge is sluw geweest en heeft niets aan het toeval overgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat de Rossoneri 7 of 8 miljoen euro boven zijn werkelijke waarde betaald hebben”, is Baseggio heel er duidelijk.

Hij vreest zelfs dat er een nieuw scenario zoals dat met Charles De Ketelaere dreigt in Milaan. Ook die onderhandelingen duurden bijzonder lang en uiteindelijk kon CDK zijn transfersom nooit waarmaken.

“Als je 40 miljoen betaalt voor een speler, is het om hem te laten spelen. Maar gezien de concurrentie kan Jashari voor mij geen titularis zijn”, besluit Baseggio.