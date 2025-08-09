Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

Jong Gent opende zijn seizoen in de Challenger Pro League meteen met een erg knappe en ruime overwinning tegen Olympic Charleroi, de andere promovendus uit de amateurreeksen. Het begin van een knap seizoen?

El Hadji Seck scoorde twee keer voor jong Genk en ook Abdullahi en Buggea deden de netten trillen. 0-2 aan de rust in Charleroi, 1-4 in de eindafrekening.

Knappe overwinning voor jonge Buffalo's

En dus was ook Thomas Matton - de coach van de beloften van Gent - een gelukkig man achteraf. Ook met het doelpunt van Buggea was hij zeer tevreden.

“Zijn goal doet me plezier. Hij toonde op training al vaker dat hij scorend vermogen heeft", aldus Matton in een reactie bij Het Nieuwsblad. “Qua resultaat is dit natuurlijk het gedroomde scenario."

“We startten scherp en toonden de juiste attitude, maar in balbezit kan het nog beter. We missen dus nog wel wat automatismen, maar dankzij deze zege kunnen we in een positieve sfeer werken op die zaken.”

Vooraf was de coach nog bevreesd dat zijn team nog niet klaar zou zijn voor de competitie, maar de eerste speeldag doet alvast wat goede dingen vermoeden. Uiteraard zullen er nog zwaardere tegenstanders komen dan Olympic Charleroi, dat natuurlijk ook weer wel.