Naast Engelse en Duitse nu ook Italiaanse interesse voor Westerlo-spits Frigan

Matija Frigan is op dit moment nog steeds een speler van Westerlo. Maar of dat aan het eind van de mercato nog het geval zal zijn, is toch nog even afwachten. Na onder meer Hull City en Hamburg mengt ook het Italiaanse Parma zich in de strijd om de Kroaat.

Westerlo-aanvaller Matija Frigan is aan zijn derde seizoen bezig in onze competitie. Vorig seizoen maakte hij veertien doelpunten, wat hem op de radar zette van heel wat clubs uit het buitenland.

Zo viel er eerder al te lezen dat Hull City, uit de Engelse tweede klasse, en het Duitse Hamburg verregaande interesse hebben om de spits in te lijven. Zij krijgen nu concurrentie van het Italiaanse Parma. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Parma zag eerder deze transferperiode zijn aanvaller Ange-Yoan Bonny voor zo'n 23 miljoen euro de overstap maken naar de Italiaanse topclub Inter. In de zoektocht naar een vervanger zijn ze dus uitgekomen bij Frigan.

Bij de Italianen loopt met Mandela Keita een Rode Duivel rond. De Leuvenaar werd vorige zomer weggeplukt voor Antwerp, dat toen iets minder dan twaalf miljoen euro wist te vangen.

Door de concurrentie die er heerst, hoopt Westerlo de prijs natuurlijk te doen stijgen. Het betaalde twee seizoenen geleden zo'n zes miljoen euro aan het Kroatische HNK Rijeka en hoopt nu natuurlijk op een stevige winst.

Matija Frigan

