OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

Sporting Charleroi versterkt zijn aanval met Aurélien Scheidler, overgekomen van FCV Dender. De Fransman tekende tot 2028 en moet de Carolo's meer scorend vermogen brengen.

Sporting Charleroi kent drukke tijden. De Waalse club bevestigde dinsdag het vertrek van Vetle Dragsnes, terwijl er op inkomend vlak ook nog heel wat gebeurt.

Zo kondigden de Carolo's op dinsdag een transfer aan die zeer te verwachten was. Aurélien Scheidler maakt namelijk de overstap van FCV Dender.

De lange spits tekende een contract bij Charleroi tot 2028. De 27-jarige Fransman zal er de aanval komen versterken. Bij de Carolo's roept dit wel weer vragen op over de toekomst van Stulic.

Scheidler speelde in totaal 36 wedstrijden voor Dender, waarin hij negen keer kon scoren en twee assists gaf. Dender nam hem in 2024 over van het Italiaanse Bari.

Verder speelde hij bij onder meer FC Andorra, Dijon, US Orléans en AS Nancy. Voor Scheidler zal het dus een nieuwe uitdaging worden, al kent hij de competitie al goed.