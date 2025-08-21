📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

Amper enkele weken na zijn miljoenenovergang van Zulte Waregem naar RC Strasbourg, lijkt Pape Demba Diop alweer op weg naar een tijdelijke exit. De Franse club onderzoekt de mogelijkheid om de Senegalese middenvelder uit te lenen, met Le Havre als potentiële bestemming.

De transfer van Pape Demba Diop naar RC Strasbourg was een mijlpaal voor Zulte Waregem. De promovendus incasseerde eind juni een recordbedrag van 7,5 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder. Diop, die zich vorig seizoen profileerde met zes doelpunten en zes assists in de Challenger Pro League, werd binnengehaald als een investering op lange termijn.

Snelle wending na recordtransfer

Toch lijkt de sportieve invulling bij Strasbourg voorlopig uit te blijven. Diop maakt geen deel uit van de directe plannen van coach Liam Rosenior, die de concurrentie op het middenveld als te groot inschat voor een onmiddellijke integratie van de Senegalese jeugdinternational.

Om zijn ontwikkeling niet te stagneren, onderzoekt Strasbourg nu een uitleenbeurt. Le Havre AC heeft zich gemeld als geïnteresseerde partij, maar moet eerst ruimte creëren binnen de spelerskern alvorens een formeel voorstel te doen.

Gewild op transfermarkt

De goede verstandhouding tussen beide clubs, mede dankzij eerdere succesvolle uitleenbeurten, kan een doorslaggevende factor zijn in de onderhandelingen.

Diop werd in 2022 overgenomen van Diambars FC en kende een geleidelijke opmars bij Zulte Waregem. Zijn prestaties in de promotiecampagne en zijn rol als U20-topscorer op de Afrika Cup maakten hem tot een gewilde speler op de internationale markt.

Strasbourg benadrukt dat een tijdelijke overgang enkel zal plaatsvinden indien er garanties zijn voor speeltijd en sportieve begeleiding. De komende dagen zullen uitwijzen of Diop zijn eerste minuten in Frankrijk zal maken in het shirt van Le Havre.