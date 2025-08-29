Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

De selectie van de Rode Duivels voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan roept vragen op over de afwezigheid van spelers van KRC Genk. Analist Peter Vandenbempt uit zijn bezorgdheid over deze opvallende keuze.

Bij de bekendmaking van de Belgische selectie viel het op dat geen enkele speler van KRC Genk werd opgenomen. Zowel Bryan Heynen als Matte Smets ontbreken, wat volgens Peter Vandenbempt in Limburg ongetwijfeld tot frustratie leidt.

Heynen

Hij stelt dat de keuze voor Charles Vanhoutte, die wel geselecteerd werd, moeilijk te verteren zal zijn voor Genk, zeker gezien Heynens constante prestaties. Vandenbempt benadrukt dat Vanhoutte een ander profiel heeft dan Heynen.

Ook de jonge verdediger Matte Smets werd niet opgenomen in de selectie. “Omdat je toch niet naast Zeno Debast, Koni De Winter en Brandon Mechele kan”, klinkt het bij Vandenbempt op Sporza.

Niet wanhopen

Al zal de kans van Smets volgens de analist wel komen. “Hij hoeft ook niet te wanhopen: als hij zich blijft ontwikkelen, zal hij in de toekomst wel in aanmerking komen”, stelt hij.

De afwezigheid van Genk-spelers wordt door Vandenbempt omschreven als een harde klap voor de club. “Bij Genk zullen ze het toch als een kaakslag beschouwen dat er geen spelers van hen de selectie halen”, besluit Vandenbempt.

