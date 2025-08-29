Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk"

Het positieve nieuws van de week bij KVM is de contractverlenging van Benito Raman. Vanderbiest vreesde niet meteen voor een snel vertrek en kon ook gerust leven met de geruchten over de spits.

Voetbalkrant vroeg de trainer van KV Mechelen of hij opgelucht is dat Raman zijn handtekening zette onder een nieuwe overeenkomst. "Hij had sowieso nog een contract voor een jaar", lag Vanderbiest niet wakker van een potentieel vertrek. "Dit zal hem meer stabiliteit in zijn hoofd geven. Je bent natuurlijk blij als iemand die vorig seizoen vijftien goals maakte, kan verlengen."

Er zijn wel wat opvallende zaken rond de communicatie van KV Mechelen over het nieuwe contract voor Benito Raman. Hij heeft het over een brave Mechelse spelersgroep. Vanderbiest liet zich eerder ook al eens ontvallen dat hij een best brave groep heeft. "Op dat zo opvallend is? Neen, maar we hebben wel een groep die goed overeenkomt."



Raman, Hammar en Mrabti bij de leiders

Dat is mooi meegenomen, maar af en toe moet er wel over bepaalde zaken gediscussieerd kunnen worden. "Soms moet je elkaar de waarheid zeggen. Spelers als Benito Raman, Fredrik Hammar en zelfs Kerim Mrabti zullen dat op het gepaste moment wel doen, op hun eigen manier. Het is niet zo dat wij constant op elkaars kap zitten."

Vanderbiest vindt dat zijn spelers op een goede, diplomatische manier met elkaar omgaan. Sportief directeur Tom Caluwé verkondigde ook dat door de contractverlenging van Raman de geruchtenmolen kan stoppen. De laatste weken was het de vraag of Raman zou bijtekenen, of via een lucratieve transfer een financiële slag zou slaan.

Aandacht voor mogelijke transfers KVM positief?

Zelf heeft Vanderbiest geen problemen met die geruchten. "Dat is eigen aan het voetbal. Daar ga je niets aan veranderen. Het is beter dat ze over u praten, of het nu positief of negatief is. Als ze niet meer over u praten, dan ben je niet meer belangrijk."