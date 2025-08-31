Fink koos voor rotatie, maar wat met de fans: moet het sportieve altijd primeren op de beleving?

KRC Genk wisselde na de 1-5 zege in Poznan op zeven posities tegen Lech. Sportief logisch, maar de fans bleven op hun honger zitten na een teleurstellende thuisnederlaag.

KRC Genk beleefde vorige week een geweldig avond in Poznan. Het won met 1-5 van Lech en kon zich zo al praktisch verzekeren van een plaats in de Europa League. Dat was meteen ook het grote doel.

De kwalificatie leek dus een zekerheid en dat gaf coach Thorsten Fink de kans om te roteren. Maar hoe ver ga je daarin? Voor de Duitse trainer was het simpel: de kwalificatie stond bijna niet meer ter discussie en dus wisselde hij op zeven posities.



Sportief gezien een te begrijpen keuze: waarom een risico nemen, zeker met de wedstrijd tegen Zulte Waregem op het oog. Maar langs de andere kant heb je de fans in een mooi gevuld stadion. Zij kopen tickets, maken tijd vrij en komen met hoge verwachtingen naar het stadion. Zij willen een bevestiging dat Genk ook het publiek kan trakteren.

Maar uiteindelijk volgde een teleurstellende prestatie van de Limburgers. Een nederlaag tegen een tegenstander die ze een week eerder hadden vernederd. Voor de club zal de fitheid, het schema en in het algemeent de efficiëntie vooral tellen, maar bij de fans is dat anders.

Zij willen er een feestavond van maken. Moet een club dan rekening houden met de achterban als het misschien beter is om sportief gezien wat met de handrem op te spelen? Genk staat waar het moet staan met Europees voetbal, maar voetbal is meer dan strakke doelen halen. Het gevoel dat iedere thuismatch telt moet er zijn.