📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

De Rode Duivels werden maandagmiddag verwacht op het Proximus Basecamp in Tubeke. Verschillende gezichten zijn al gezien en sommigen vielen - hoe kan het ook anders - alweer bijzonder hard op.

In het begin van september zal België twee kwalificatiewedstrijden spelen voor het WK 2026. De Belgische spelers zullen eerst naar Vaduz reizen, waar ze donderdag Liechtenstein zullen tegenkomen. Vervolgens zullen de mannen van Rudi Garcia zondag Kazachstan ontvangen in het Lotto Park.

Rode Duivels op maandag naar Tubeke

Verschillende spelers zijn al gezien bij hun aankomst op het trainingscentrum. Jérémy Doku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Arthur Theate en Matz Sels zijn onder andere aanwezig.



Michy Batshuayi is ook aangekomen in Tubize voor zijn terugkeer in het nationale team. Trouw aan zijn stijl verscheen de spits in een zwart pak met stropdas, een wit overhemd, een bijpassende pet en bril. Opnieuw een opvallende entree voor iemand die er altijd in slaagt zijn gevoel voor mode te tonen.

Ook Fofana is op post op trainingskamp, ondanks blessure

Opmerkelijk is ook de komst van Malick Fofana naar het trainingscentrum. Gisteren raakte hij geblesseerd tijdens de wedstrijd van Lyon tegen Marseille en is hij nog onzeker voor beide wedstrijden. Hij zal waarschijnlijk zijn enkelblessure laten controleren en vervolgens beslissen of het beter voor hem is om terug te keren naar Lyon of niet.

Ondanks geruchten over een vertrek bij Rangers, is Nicolas Raskin ook in Tubize. Zijn toekomst op Ibrox blijft onzeker vanwege interne problemen.