'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

KAA Gent werkt aan een oplossing voor een speler die niet langer in de sportieve plannen voorkomt. De club onderzoekt momenteel mogelijkheden om tot een transfer te komen.

Hélio Varela, een 23-jarige vleugelspeler uit Kaapverdië, werd vorig jaar door KAA Gent aangetrokken voor een bedrag van ruim drie miljoen euro. Ondanks deze investering is de speler inmiddels als overtollig bestempeld binnen de A-kern.

Langlopend contract

Zijn contract loopt nog tot 2028, wat de zoektocht naar een geschikte oplossing complexer maakt. De marktwaarde van Varela wordt momenteel geschat op 1,2 miljoen euro door Transfermarkt, waardoor de Buffalo’s wellicht veel centen zullen verliezen.

De sportieve staf van Gent heeft besloten om Varela niet langer op te nemen in de wedstrijdselectie. De speler komt nauwelijks aan speelminuten en zijn profiel sluit niet meer aan bij de tactische keuzes van de coach.

Topclub

Volgens Transferfeed is Maccabi Tel Aviv een van de clubs die Varela op de radar heeft. De Israëlische topclub zou de situatie van de flankaanvaller nauwlettend volgen.

Hoewel er nog geen formeel bod is uitgebracht, lijkt de interesse concreet genoeg om gesprekken op gang te brengen. Voor KAA Gent zou een transfer de loonlasten verlichten en ruimte creëren voor nieuwe aanwinsten.