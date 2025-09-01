Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL

Standard beleefde een dramatische avond in Leuven. De Rouches speelden weinig klaar en verloren met 1-0 dankzij een owngoal.

Kersvers Standard-coach Vincent Euvrard stond voor het eerst in de dug-out bij Standard. Op het veld van OHL ging de 43-jarige Belg op zoek naar drie punten. Dat draaide helemaal anders uit.

Rampzalige wedstrijd

Zowel Standard als OHL zorgden voor een slechte pot voetbal. Een pluim voor de supporters die negentig minuten lang in het stadion zijn gebleven. De Standard-supporters gingen zelfs met een nederlaag naar huis dankzij een klungelige owngoal van Daan Dierckx.



Nul op zes voor Euvrard

Voor Vincent Euvrard de tweede keer in twee weken tijd dat hij verloor van OHL. Vorige speeldag verloor Euvrard nog als trainer van Dender tegen de mannen van David Hubert. Het werd toen 0-1 in Denderleeuw.

Vertrouwen van Fossey

Ondanks deze zwakke debuutwedstrijd blijven de spelers van Standard hoopvol voor de toekomst. "Hij is heel goed geweest voor ons. Zonder ons te bombarderen met informatie weten we wat we moeten doen. Vandaag hebben we er nog niet veel van kunnen laten zien", sprak kapitein Marlon Fossey na de match.

Om de supporters ook aan zijn kant te houden, zal het spel toch moeten verbeteren. Euvrard kan bouwen op het vertrouwen van zijn kapitein en zijn troepen klaarstomen voor de wedstrijd tegen KV Mechelen op 12 september.