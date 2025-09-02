DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

Kent u Antef Tsoungui nog? Vorig seizoen werd hij door Feyenoord nog uitgeleend aan OH Leuven, maar door een kruisbandblessure kon hij zich aan Den Dreef nooit helemaal doorzetten. De Belgische jeugdinternational heeft nu een nieuwe uitdaging beet.

Antef Tsoungui speelde een dik jaar geleden nog bij de Belgische U21 en maakte er ook minuten voor de U18, U17 en U15 in het verleden.

Hij werd door Feyenoord voor een jaartje uitgeleend aan OH Leuven, maar kon zich daar nooit doorzetten - mede door een zware kruisbandblessure die hij in september opliep. Daardoor maakte hij uiteindelijk maar 44 speelminuten in de Jupiler Pro League.

Nu wordt hij door Feyenoord definitief verkocht aan het Portugese Estoril. De marktwaarde van de gewezen jeugdspeler van Chelsea en Brighton & Hove Albion wordt door Transfermarkt op 650.000 euro geschat.

Van Leuven over Rotterdam naar Estoril voor Antef Tsoungui

"Antef Tsoungui vertrekt per direct bij Feyenoord. De 22-jarige verdediger, die tot medio 2026 onder contract stond in De Kuip, maakt namelijk per direct de overstap naar de Portugese club Estoril en vervolgt daar zijn carrière."

"Tsoungui werd door Feyenoord in de zomer van 2023 overgenomen van Brighton & Hove Albion en kwam datzelfde seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht. Vorig seizoen werd de Belg verhuurd aan Oud-Heverlee Leuven. Feyenoord wenst Tsoungui veel succes in zijn verdere voetbalcarrière", klinkt het op de webstek van de Rotterdammers.