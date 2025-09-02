OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford
Foto: © photonews

Maandag was er de internationale deadline day van de transfermarkt. En dus werden er op de laatste dag van de transfermarkt nog een aantal pittige deals gedaan. Ook Charleroi is nog een leuke speler kwijtgespeeld.

"The Hornets hebben de definitieve komst van rechtsback Jeremy Petris van de Belgische club Royal Charleroi SC afgerond voor een onbekend bedrag", opent Watford zijn bericht op haar webstek over de komst van de speler van Charleroi.

Behrami van Watford heel blij met de komst van Petris

De 27-jarige Fransman heeft een vierjarig contract getekend bij Watford. "We zijn erg blij met Jeremy", aldus assistent sportief directeur Valon Behrami.

"Hij is een aanvallende wingback die snel is en graag van afstand rent. "Hij heeft het vermogen om het verschil te maken, vooral in de aanval, waar hij een nuttige speler zal zijn bij één-tegen-één-gevechten en voorzetten."

Petris is een jeugdproduct van Paris FC en speelde daarna in verschillende Europese landen alvorens bij Charleroi aan te komen. Daar werd hij een interessante en bepalende speler.

Bij Watford moet hij op de rechterflank de concurrentie aangaan met Jeremy Ngakia. We willen hem alvast veel succes wensen in zijn verdere carrière in Engeland.

