Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Senne Lammens is officieel speler van Manchester United. Voor de 23-jarige doelman is de overstap naar Old Trafford niets minder dan "een kinderdroom die uitkomt", vertelde hij bij zijn voorstelling. "Toen ik vijf was, stond United aan de top van het voetbal."

"Toen ik hoorde van hun interesse, voelde dat onwerkelijk", klonk het verder. De grote vraag blijft of Lammens zich kan doorzetten in de Premier League. Clubicoon Rio Ferdinand had aanvankelijk zijn twijfels en had liever Emiliano Martinez naar Manchester zien komen. “United heeft nood aan persoonlijkheid én ervaring”, klonk het kritisch.

Aanbeveling Courtois

Maar Lammens kreeg een onverwachte steunbetuiging van Thibaut Courtois. De Rode Duivels-doelman stak zijn jonge collega de loftrompet op en noemde hem “een groot talent met een speelstijl die goed past in Engeland”. Dat overtuigde zelfs een sceptische Ferdinand: “Een aanbeveling van een van de drie beste keepers ter wereld zegt genoeg.”



Toch blijft de druk groot. Ferdinand wees erop dat United zich misschien geen tijd kan veroorloven om te wachten tot talent zich ontwikkelt. “Martinez heeft bewezen dat hij onder enorme druk kan presteren. Dat heeft United nu ook nodig.”

Het is voorlopig afwachten of Lammens na de interlandbreak meteen de eerste keuze wordt. Op 14 september wacht meteen de derby tegen Manchester City. Concurrentie komt er van Altay Bayindir en de ervaren Tom Heaton.

Ook in de Britse tabloids duikt de naam van Lammens steeds vaker op. Woensdag sierde hij zelfs de sportpagina van The Sun. De reden? Zijn manager, die opvallend veel weg heeft van oud-trainer Erik ten Hag, zorgde voor hilarische reacties bij de fans.

Supporters vreesden even dat de verguisde Nederlander terugkeerde: “Niet die man opnieuw”, lachten sommigen online. Voor Lammens zelf maakt de aandacht duidelijk dat hij bij een van de grootste clubs ter wereld zit, waar de spotlights nooit uitgaan.