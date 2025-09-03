Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Senne Lammens is officieel speler van Manchester United. Voor de 23-jarige doelman is de overstap naar Old Trafford niets minder dan "een kinderdroom die uitkomt", vertelde hij bij zijn voorstelling. "Toen ik vijf was, stond United aan de top van het voetbal."

"Toen ik hoorde van hun interesse, voelde dat onwerkelijk", klonk het verder. De grote vraag blijft of Lammens zich kan doorzetten in de Premier League. Clubicoon Rio Ferdinand had aanvankelijk zijn twijfels en had liever Emiliano Martinez naar Manchester zien komen. “United heeft nood aan persoonlijkheid én ervaring”, klonk het kritisch.

Aanbeveling Courtois

Maar Lammens kreeg een onverwachte steunbetuiging van Thibaut Courtois. De Rode Duivels-doelman stak zijn jonge collega de loftrompet op en noemde hem “een groot talent met een speelstijl die goed past in Engeland”. Dat overtuigde zelfs een sceptische Ferdinand: “Een aanbeveling van een van de drie beste keepers ter wereld zegt genoeg.”

Lees ook... De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

Toch blijft de druk groot. Ferdinand wees erop dat United zich misschien geen tijd kan veroorloven om te wachten tot talent zich ontwikkelt. “Martinez heeft bewezen dat hij onder enorme druk kan presteren. Dat heeft United nu ook nodig.”

Het is voorlopig afwachten of Lammens na de interlandbreak meteen de eerste keuze wordt. Op 14 september wacht meteen de derby tegen Manchester City. Concurrentie komt er van Altay Bayindir en de ervaren Tom Heaton.

Ook in de Britse tabloids duikt de naam van Lammens steeds vaker op. Woensdag sierde hij zelfs de sportpagina van The Sun. De reden? Zijn manager, die opvallend veel weg heeft van oud-trainer Erik ten Hag, zorgde voor hilarische reacties bij de fans.

Supporters vreesden even dat de verguisde Nederlander terugkeerde: “Niet die man opnieuw”, lachten sommigen online. Voor Lammens zelf maakt de aandacht duidelijk dat hij bij een van de grootste clubs ter wereld zit, waar de spotlights nooit uitgaan.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Thibaut Courtois
Senne Lammens

Meer nieuws

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

21:00
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
17
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
4
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
4
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
4
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
21
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
3
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
11
Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

07:20
26
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
16
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
4
Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

09:00
1
Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

07:45
'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

08:40
6
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

08:50
1
Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

08:20
'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

08:01
Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

06:30
Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

07:00
2
OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

23:00
3
OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

22:55
52
Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

20:10
2
Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

22:30
Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

17:40
Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

19:00
80
Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over 75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? YoniVL YoniVL over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute Raf1 Raf1 over Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water cartman_96 cartman_96 over Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal" André Coenen André Coenen over Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet' RememberLierse RememberLierse over Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt CringeMedia CringeMedia over Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars Joe Joe over Waar gaat Coucke de centen halen? 'Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved