Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof
KRC Genk pakte een 3-2 zege bij Zulte Waregem, met Zakaria El Ouahdi als uitblinker. De rechtsachter scoorde, gaf een assist en oogstte lof van coach Fink én ploegmaat Jarne Steuckers.

KRC Genk won afgelopen weekend met 3-2 op het veld van Zulte Waregem. Het was een knappe prestatie van de hele ploeg, maar Zakaria El Ouahdi stak er wel bovenuit. De flankverdediger speelde een onwaarschijnlijk goede wedstrijd.

El Ouahdi was overal op het plein aanwezig, vooraan en achteraan. De wil om te winnen en om iedere bal te veroveren spatte er vanaf. Met een doelpunt en een assist speelde hij zich nog meer in de kijker.

Coach Thorsten Fink is heel gelukkig met zijn topschutter. "Hij is een hele positieve en goede jongen, hij ligt goed in de kleedkamer. Hij heeft bovendien een enorm scorend vermogen voor een rechtsachter. Hij speelt goed samen met Jarne, maar het belangrijkste is misschien wel hoe positief hij altijd denkt."

En of hij de beste speler van de competitie is? "De beste speler weet ik niet, maar op rechtsachter wel zeker", klinkt het. Ook Jarne Steuckers was vol lof over zijn ploegmaat. Als Zakaria El Ouahdi deze zomer blijft, was hij misschien wel de beste zomertransfer van Genk.

"Zakaria heeft ongelooflijk veel kwaliteiten, maar ik ga niet teveel zeggen in de media want misschien komen ploegen hem dan nog halen. Dus ik ga zeggen: "Zaka is slecht", vertelt de aanvaller al lachend bij ons.

"Je ziet dat hij zoveel kwaliteit heeft. Hij maakt al mijn ballen af en dat is ook goed voor mij. Dat geeft me veel vertrouwen", besluit Steuckers, die duidelijk geniet van het spel met El Ouahdi naast hem op de flank.

