Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"
Foto: © photonews
KRC Genk-spits Hyeon-gyu Oh (24) beleefde zijn eerste speelminuten sinds zijn bijna-transfer naar Stuttgart. In een vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten viel hij in de 63ste minuut in, terwijl Zuid-Korea met 0-2 won.

Kort voor die wedstrijd kwam Oh terug op de afgesprongen overgang naar de Bundesliga. “Ik was teleurgesteld, omdat ik er zowel fysiek als mentaal klaar voor was”, vertelde hij aan de pers in de VS. “Maar zodra ik Stuttgart verliet en naar de Verenigde Staten afreisde, heb ik dat achter me gelaten.”

De spits benadrukt dat hij het niet professioneel vindt om bij de pakken neer te blijven zitten. “Het leven zou minder tof zijn als er altijd alleen maar goede dingen met je gebeuren. Je moet doorzetten, ongeacht tegenslagen.”

Sinds middelbare school nooit last gehad

Oh keek uit naar de kans om in de Bundesliga te spelen, maar respecteert de beslissing van Stuttgart. Volgens de Duitse club waren er problemen met zijn medische testen: sporen van een oude kruisbandblessure uit zijn jeugd. “Sinds de middelbare school heb ik echter nooit last gehad van mijn knie en nooit wedstrijden gemist door blessures, ook niet bij Celtic en Genk.”

In plaats van bitter te worden, kiest Oh voor een positieve houding. “Ik ga gewoon keihard mijn best doen en mezelf bewijzen. Als ik op een gegeven moment zo goed word dat elk team me wil hebben, is er geen probleem.”

De Genk-spits kijkt alvast vooruit naar de volgende interlands. “Ik kan niet wachten tot deze twee vriendschappelijke wedstrijden. Ik ben klaar om er vol voor te gaan en zal antwoorden met doelpunten.”

