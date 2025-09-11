Zijn eerste interview in Amsterdamse loondienst: Dolberg vertelt over transfer van Anderlecht naar Ajax

Kasper Dolberg is neergestreken in Amsterdam. De Deense aanvaller gaat opnieuw voor AFC Ajax voetballen en geeft tekst en uitleg bij zijn keuze.

Kasper Dolberg gaat opnieuw voor AFC Ajax voetballen. Celtic FC was eveneens geïnteresseerd, maar het is een terugkeer naar Amsterdam die de Deen kon overtuigen.

Voor Dolberg is het een terugkeer naar... huis. Ajax haalde de (op dat moment) zeventienjarige aanvaller in 2015 al naar de Johan Cruijff ArenA. Vier seizoenen later betaalde OGC Nice een slordige twintig miljoen euro om hem op te pikken.



Lees ook... Méér dan tien miljoen euro: 'Dit bedrag ontvangt Anderlecht van Ajax voor Kasper Dolberg'

Ik heb Ajax gemist. Ik heb Amsterdam gemist. Ik heb dan ook niet geaarzeld toen ik de kans kreeg om terug te keren

"Ik had meteen zin om terug te keren", reageert Dolberg op zijn transfer op de officiële website van Ajax. "Ik heb Ajax gemist. Ik heb Amsterdam gemist. Ik heb dan ook niet geaarzeld toen ik de kans kreeg om terug te keren."

Dolberg spreekt meteen klare taal. "Ik ben naar hier gekomen om doelpunten te maken en om te winnen. Ik wil kampioen worden met Ajax."

Ik ben gekomen om te winnen. Ik wil kampioen worden met Ajax

In die laatste doelstelling is Dolberg alvast niét geslaagd in zijn periode bij RSC Anderlecht. De Deen tekende een contract tot medio 2029 in Amsterdam.