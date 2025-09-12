Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Volgende week begint Club Brugge aan zijn avontuur in de Champions League. Vorig seizoen haalden ze de top-24 en dus is de vraag of ze dat ook dit seizoen gaan kunnen doen. Sommige analisten zien het alvast zitten met blauw-zwart.

Union SG werd afgelopen seizoen kampioen, maar ook Club Brugge wist zich andermaal te plaatsen voor de League Phase in de Champions League. En zo krijgen we twee teams op het kampioenenbal.

Aad De Mos is vol lof voor Club Brugge

Ondertussen beleefden beide teams een geweldige transferzomer, waardoor er aan inkomsten bij beide ploegen geen gebrek is. En ook naar de toekomst toe ziet het er goed uit.



“Bij Club Brugge beseffen ze nog altijd niet hoe goed ze wel zijn. Het is een feest om naar te kijken. Vorig jaar in Atalanta en nu ook weer tegen Rangers speelden ze modern, aanvallend voetbal van een internationaal niveau."

Hoge verwachtingen van Club Brugge

"Ik heb hoge verwachtingen van hen in de Champions League", aldus Aad De Mos in Het Belang van Limburg over blauw-zwart.

Ook naar Union SG kijkt hij uit. De match tegen PSV is voor de Eindhovenaren meteen een must win - zeker gezien de Brusselaars toch wat zijn kaalgeplukt op de transfermarkt. Al was dat de voorbije jaren natuurlijk ook steeds het geval ... Dinsdagavond weten we meer.