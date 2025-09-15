Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

De competities zijn dit weekend weer hervat na de internationale break. In de Premier League was de hervatting pijnlijk voor twee van onze Rode Duivels.

Als Rudi Garcia zaterdagmiddag naar de Premier League-multilive heeft gekeken, moet hij twee keer hebben zijn ogen dicht gedaan hebben binnen enkele minuten. Na de blessure van Maxim De Cuyper was er ook die van Youri Tielemans bij Aston Villa in de wedstrijd tegen Everton.

Tijdens de persconferentie bevestigde Unai Emery dat de aanvoerder van de Rode Duivels "voor enkele wedstrijden" aan de kant zal staan. Voor De Cuyper daarentegen was er nog geen schatting gemaakt voordat er meer uitgebreide tests werden uitgevoerd.

Tegen Bournemouth, werd de voormalige speler van Club Brugge vriendelijk tegen de reclameborden geduwd door Antoine Semenyo. De impact van de botsing aan het einde van de race liet De Cuyper op de grond liggen.

Terugkeer volgend weekend?

De nieuwe vaste linksback van de Rode Duivels probeerde terug te keren naar het spel, maar moest uiteindelijk enkele minuten voor de rust toch vervangen worden. Maar een langdurige afwezigheid wordt niet gevreesd.

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat de scans niets ernstigs aan zijn knie hebben onthuld. Het doel is dan ook om hem volgend weekend tegen Tottenham op te stellen, ook al is zijn deelname nog niet helemaal zeker. Ook goed nieuws voor Rudi Garcia, die geen grote hoeveelheid alternatieven heeft op die positie in de selectie.